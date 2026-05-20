気象庁は、鹿児島県で最大震度5強を観測した地震について記者会見を行い、今後1週間程度は強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけました。午前11時46分ごろ、鹿児島県・奄美南部の与論町で最大震度5強を観測する地震がありました。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。この地震で沖縄県でも震度3を観測しています。これについて気象庁は会見を行い、「1週間程度、特に今後2〜3日間は