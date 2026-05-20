◇MLBドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースが同地区ライバルのパドレスに逆転勝利。前日はパドレスに首位を明け渡しましたが、1日で入れ替わりました。初回、この日、「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手が、自身6試合連続の安打となるツーベースヒットでチャンスメーク。すると1アウト3塁からフレディ・フリーマン選手がレフトスタンドへの5号2ランホームランを放ち、幸先よく2点を先制します