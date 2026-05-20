ダイヤソルト（福岡市、熊野直敏社長）が新体制での操業を開始した。5月7日の100％株式譲受で親会社となったジャパンソルトの大川洋CEOが最高経営責任者として代表取締役会長に就任。12日に両名揃って都内で会見を開き、1年前倒しで策定した3か年の新中期経営計画を発表した。会見冒頭、熊野社長は株主変更について「ジャパンソルトの持つ顧客ニーズ、販売力、物流を当社の開発に生かす。すなわち開発から製造、販売、物流まで