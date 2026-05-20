タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。愛用しているリカバリーサンダルを紹介した。この日、北斗は「今日は5時に夢中、生放送で久々に料理をやります」と情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）への出演を告知。「生放送での料理はトラブルが付きものなので結構ドタバタしますが。。」とコメントした。続けて「今年も早々にこの時期がやってきました！！」と切り出し「私の愛するリカバリーサンダル」と写真を公開。「どこ