タレントの小倉優子が19日に自身のアメブロを更新。15分で完成した夕食を公開した。この日、小倉は「もう午後ですが笑今日のお弁当です」と切り出し「ムネ肉のソテーです」と彩り豊かな手作り弁当の写真を公開。また「朝ごはんのフルーツ さくらんぼが美味しかった」と写真とともにコメントした。続けて、同日の夜に更新したブログでは「お夕飯は、先日好評だったチキンのレモンクリーム煮にしました」と報告し、食卓に並んだ料理