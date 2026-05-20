モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは5月19日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】第3子妊娠中・くみっきーの最新ショット「女神様みたい」くみっきーさんは「今回の妊娠……体重の変化が著しくて、自分でもびっくりしています。まだ中期なのに、あと少しで産前から＋10kgになりそう」と明かし、14枚の写真を投稿。水着姿でのソロショットや「妊娠期間中に買い足したご自愛