タレントの鈴木奈々さんは5月20日、自身のInstagramを更新。地元の友人との久しぶりの再会ショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】鈴木奈々＆友人のツーショット「今もこうして仲良しでいてくれて嬉しいね」鈴木さんは「地元の友達と遊びました。お仕事終わりに合流しました。中学生の時に学校は一緒じゃなかったけど仲良くなったの！今もこうして仲良しでいてくれて嬉しいね」とつづり、2枚の写真を投稿。鈴木さんと、