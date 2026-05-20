立石プロ初安打のナインの反応も話題となっている（C）産経新聞社絶好のスタートを切ったようだ。阪神のドラフト1位ルーキーの立石正広は5月19日の中日戦（倉敷）に昇格即「6番・左翼」でスタメン出場。【動画】ナインの喜ぶ顔ったら…プロ初安打をマークした立石を祝福するベンチの様子注目の二回先頭のプロ初打席。相手先発左腕、金丸夢斗の初球の直球をしっかり捉え、中前に運びプロ初安打を記録した。求められた結果を