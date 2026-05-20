言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、古風に人物を指す言葉、香ばしい風味が魅力の料理、そして医療の土台を支える研究分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つみ□□きき□□くがくヒント：身近な人物を指す古風な言葉。発酵調味料を塗