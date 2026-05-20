「マイナビオールスターゲーム2026」の開催要項会見が20日、大阪市内のホテルで行われた。全セ代表を初めて率いる阪神・藤川球児監督（45）と2年連続で全パを率いる小久保裕紀監督（54）がスペシャルゲストとして登壇した。7月28日の第1戦は2019年以来7年ぶりとなる東京ドーム開催で、同29日の第2戦は1996年以来30年ぶりとなる富山市民球場。ともに午後6時30分からのナイター開催となる。トークセッションでリーグで期待す