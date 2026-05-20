中国・上海の日本料理店に刃物をもった男が押し入り、日本人2人を含む3人がケガをした事件で、木原官房長官は、中国側に再発防止を申し入れたと強調しました。木原稔官房長官「在外公館及び外務省から中国側に対し、真相解明と明確な説明、容疑者への厳正な処罰、類似事件の再発防止、邦人の安全確保を申し入れました」木原長官は、日本の上海総領事館が負傷者への支援を行い、在留邦人への注意喚起を行ったと説明しました。その上