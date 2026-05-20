力は我にあり！2026年6月5日より日米同時公開の実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』の最速レビューコメントが、海外から一足先に届けられた。 本作は、1980年代にアニメや玩具で人気を博した「マスターズ・オブ・ユニバース」を、新たに実写映画化するファンタジー・アドベンチャー。惑星エターニアを舞台に、伝説の戦士ヒーマンことアダムが、宿敵スケルター