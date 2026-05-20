『スター・ウォーズ』は大きな転換期にある。『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）から7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開される今、本当に問われているのは、「『スター・ウォーズ』の中心とはなにか」ということだ──。 こう語るのは、『スカイウォーカーの夜明け』