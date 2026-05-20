銀行口座を確認したところ、身に覚えのない1万円が振り込まれていた場合、「少額だから問題ないのでは」「そのまま使っても大丈夫だろう」と考える人もいるかもしれません。 もっとも、誤って振り込まれたお金であっても、事情を知りながら引き出して使用した場合には、トラブルや法的問題につながる可能性があります。 特に、近年はインターネットバンキングの普及などにより、振込先の入力ミスによる「誤振