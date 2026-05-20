新宿中央公園で、名画を夜景と楽しむ屋外上映イベント「Screen @ Shinjuku Central Park」が開催される。期間は2026年6月3日（水）から6日（土）まで。高層ビル群の夜景を望む公園内で、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『マイ・インターン』などを無料で楽しめる。 会場は、東京都庁舎に隣接する新宿中央公園ファンモアタイムひろば（旧水の広場）。滝と緑に囲まれた広場に巨大スクリーンを設