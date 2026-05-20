ほかの人の貯蓄状況は気になるところですが、「年収800万円なら貯金1000万円は普通」と言われると、「本当にそんなに貯めている人が多いのか」と疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。年収が高いほど貯蓄も多いイメージがありますが、実際のデータを見ると、必ずしも単純な話ではありません。 本記事では、金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査（2025年）」をもとに、年収