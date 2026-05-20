【モデルプレス＝2026/05/20】アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」より誕生した新たなグループ・log you（ログ ユー）の福本れみが17日、自身のInstagramを更新。ダンス動画を公開した。【写真】元K-POPアイドル「さすが」ILLITの楽曲カバーダンス◆福本れみ、ソロダンス動画公開福本はスタジオでILLITの楽曲「It's Me」を踊る動画を公開。log youとしてデビューする前はCherry Bullet（チェリーバレット）