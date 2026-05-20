【モデルプレス＝2026/05/20】9人組アイドルグループ・MORE STARの公式Instagramが5月19日に更新された。笹原なな花の英語力が話題になっている。【写真】9人組人気アイドルの美脚輝く衣装姿◆笹原なな花、流暢な英語披露笹原は7月7日に東京・豊洲PITで開催される「MORE STAR 1stワンマンライブ」を英語で紹介。「皆さんを楽しませる自信があります」「私たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう」などと流暢な英語を披露した。こ