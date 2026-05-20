女優のムン・グニョンが、さらにシャープになった近況で注目を集めている。希少疾患との闘病や4度にわたる大手術を乗り越え、健康を取り戻した姿だ。【写真】ムン・グニョン、“ふっくら”→シャープにムン・グニョンは5月19日、自身のSNSに「久しぶりにおしゃれしました。『ディレクターズ・カット・アワード』の授賞式に行ってきます」というコメントとともに、写真を投稿した。公開された写真でムン・グニョンは、ブラックスー