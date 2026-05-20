ASTROのユンサナが、3rdソロアルバム『NO REASON』に対する思いを語った。ユンサナは5月20日、3rdソロミニアルバム『NO REASON』でカムバックする。リリースに先立ち、一問一答インタビューが公開された。【話題】ユンサナが語るムンビンさんへの想い『NO REASON』は、ユンサナが自分自身の本質をありのまま受け入れ、表現したアルバムだ。自作曲『If We』と『+1』の作詞に参加したユンサナは、「音楽的にも、人間ユンサナとしても