グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2026年5月27日から夏限定『チューリップローズ 白桃バター』を新発売する。【『チューリップローズ 白桃バター』の画像はこちら】◆チューリップローズ 白桃バター国産白桃を使用した、夏限定の「チューリップローズ」。瑞々しい白桃×発酵バターの生食感ショコラクリームを、白桃色のバターラングドシャクッキーの花びらにしぼった。季節限