元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希が２０日、都内で行われた自身がプロデュースするスキンケアブランド「ｒａｌｌ．＋（ラルプラス）」ブランドローンチ発表会に参加した。水光肌を手に入れるための秘訣（ひけつ）について熱弁した。中学２年生の１３歳でデビューした後藤は、徐々に肌と向き合うようになったと語り、３０代に入ると「自分でトラブルがあった時は、すぐに色んなものを調べ尽くすみたいな感じでした」と