◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝は忘れな草賞を勝ったジュウリョクピエロとのコンビで、ＪＲＡ所属の女性騎手では初のクラシック挑戦。「彼女のことを一番分かっていたい」と接する“ピエちゃん”で、人馬ともにＧ１初タイトルを目指す。優しく温かい目で見守って