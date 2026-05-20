巨人は２０日、遠征先の福島・いわきから「特急ひたち」で帰京した。東京まで２時間２０分ほど。快晴で車窓から見える雄大な太平洋や、日本第２位の湖面積の霞ヶ浦を横目に東京に戻った。球団１２年ぶりのいわきでの公式戦となった１９日のヤクルト戦２―０で勝利。先発・戸郷が７回無失点の好投で待望の今季初勝利を挙げ、チームは２年ぶりの７連勝を飾った。今カードは１８日が移動日で１９日に１試合だけヤクルト主催で