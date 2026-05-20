FF車には専用チューニングサスペンションを採用 トヨタ・カローラ アクティブスポーツ／カローラ ツーリング アクティブスポーツ｜Toyota Corolla Active Sport / Corolla Touring Active Sport カローラは1966年の初代誕生以来、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」という3つのキーワードを軸として、時代や社会環境の変化に合わせて常に進化を続け、ユー