20日、須坂市の小学校では、地域の伝統野菜「八町きゅうり」の苗植えが行われました。地域の伝統野菜「八町きゅうり」の苗を植えたのは、高甫小学校の5年生22人です。この小学校では総合学習の一環として、地域の伝統野菜について学んでいます。今年は初めての取り組みとして、須坂創成高校園芸農学科の生徒が育てた苗を使い、植え方を教えてもらいながら50本を植えました。高甫小学校5年生「めっちゃ楽しくて高校生と友達になれて