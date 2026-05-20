俳優の伊藤万理華が20日、都内で行われた6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（総合テレビ、月〜木後10：45）取材会に登壇。作品内容にちなみ、中村蒼と共にタクシーに関する思い出を語った。【集合ショット】華やか！笑顔をみせる古川琴音＆中村蒼＆伊藤万理華伊藤は、友人と韓国旅行に行った時にタクシーに乗車したエピソードを披露。空港で話しかけられ、「親切に荷物を運んでくれるし乗っちゃおう」と運