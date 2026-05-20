美容ブランド「ReFa（リファ）」から、洗練された新作ミラー「ReFa HEART MIRROR TWIN（リファハートミラー ツイン）」が2026年5月20日（水）に登場♡ 薄くて丈夫なステンレス製で、持ち歩きやすさと上質感を両立した注目アイテムです。外出先でもサッと取り出せるスマートなデザインと、細かなニュアンスまで映し出す実用性で、毎日のメイク時間をより美しく彩ってくれます。 上品さ際立つ新作ミ