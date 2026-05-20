ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」の第1弾出演アーティストが発表。チケット第1次抽選先行もスタートした。【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」第1弾出演者、82組「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となる。今年は4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティス