元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんが20日、自身がプロデュースするスキンケアブランド「Rall.＋(ラルプラス)」のブランドローンチ発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 後藤真希 】美肌の秘訣は「豆腐タッチ」透明肌の秘訣を伝授「マジで大事！」白地にブルーの花柄ワンピースに、足元も鮮やかなブルーのヒールと涼やかな衣装で登場した後藤さん。ローンチを迎え?私、13歳でデビューしてメイクをする機会が