MLB・ホワイトソックスは日本時間20日、球団の公式Xを更新。村上宗隆選手とイチロー氏とのツーショットと談笑するシーンを投稿しました。ホワイトソックス公式Xはこの日、敵地で行われるマリナーズ戦を前に村上選手と、2025年に米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏と談笑するシーンを公開。村上選手はレジェンドである大先輩を前に両手を前に組みながら、緊張した表情ながらも笑顔で貴重な時間を楽しんでいることが伺えます。ま