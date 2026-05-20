女優濱田めぐみ（53）、笹本玲奈（40）、朝夏まなと（41）が20日、大阪市の梅田芸術劇場でミュージカル「メリー・ポピンズ」（21日〜6月6日、同所）取材会に出席した。ジュリー・アンドリュース主演の映画で知られ、日本版キャストのミュージカルは18年、22年に続く再々演。東京公演を経て、21日から大阪公演が始まる。3人はメリー・ポピンズをトリプルキャストで演じる。初演から3作連続で出演する濱田は「東京で千秋楽を迎えて少