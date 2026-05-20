「日常からの脱出」というモデル名がロックな新型ゲッタウェイ。日本での発売も期待2026年4月2日、スバルは「ニューヨーク国際オートショー2026」にて、新型3列SUV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。販売店に届いているユーザーからの反響について、スバルディーラーに問い合わせてみました。「get away（日常からの脱出）」と名付けられたこの新型車は、「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」に続くス