「3年で243回」違反 是正指導も複数回 それでもやめずNEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構（高速道路機構）は2026年5月8日、高速道路における「車両制限令」の違反を繰り返した事業者名と是正指導の内容を公表しました。再三にわたる指導にもかかわらず違反を続ける悪質な事業者も含まれていますが、いったいどのような実態なのでしょうか。車両制限令（車限令）とは、道路法に基づき1962年2月に施行された政