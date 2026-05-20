私（マホ、30代）の叔母（叔父の妻、レイコ、55歳）は、叔父（エイジ、57歳）を溺愛する祖母（カツエ、87歳）を味方につけ、祖父母から学費を援助してもらいつつ祖父母宅に移り住むことを計画していました。しかし祖父母の信頼を失い計画は失敗。祖母がレイコさんを見捨てる形にはなりましたが、学費援助は継続するものの、叔父一家が祖父母宅に住む話はなしという結論になりました。叔父は話し合いの後、複数回に分けて祖父母宅に