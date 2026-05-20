今季から石川遼が参戦する米国男子下部のコーンフェリーツアー。例年下部ツアーの方が飛ばす若い選手が多く昨年の全選手平均も308.1ydだったが、今季はここまで301.8yd。反対にPGAツアーでは昨年302.8?今年304ydと珍しく逆転しているが、今季の優勝者の1Wシャフトを調査してみた。【画像】USTマミヤ『LIN-Q』シリーズの性能マッピングというのも、USTマミヤの製品担当者から「今季はコーンフェリーツアーで早くも3人もの『LIN-Q Po