第97回アカデミー賞で国際長編映画部門のチェコ代表作品として出品され、ショートリスト（最終選考15作品）に残った『プラハの春 不屈のラジオ報道』のブルーレイ、DVDが2026年8月5日に発売となる。価格はブルーレイが5,170円、DVDは4,180円。『プラハの春 不屈のラジオ報道』のブルーレイ、DVDが8月5日に発売『プラハの春 不屈のラジオ報道』は、1968年のチェコスロバキアで起こった自由改革運動の中、ワルシャワ条約機構軍に包囲