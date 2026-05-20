◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が第4打席でツーベースヒットを放ちました。4-4で迎えた8回、先頭打者で迎えた大谷選手は、左腕アドリアン・モレホン投手に対して、3球目のスタイダーを引っ張り、ライトへヒット。1塁ベースを回る直前にヘルメットを脱ぎ飛ばしながら2塁へ激走みせました。この日2本目のツーベースヒットで4試合連続複数安打となっています。その後はムーキー・