「東都大学野球、立正大７−４亜大」（２０日、神宮球場）立正大の先発・大村昂輝投手（１年・常葉大菊川）が８回０／３を７安打４失点でリーグ戦初勝利を挙げ、立正大の１部残留が確定。同大は昨秋の入れ替え戦で勝利し、今春から１０季ぶりの１部リーグ昇格を果たしていた。大事な一戦で快投を披露した。「仁田さんのために勝って明日につなげないといけない」と１年生左腕がマウンドへ。味方の援護をもらって六回まで２安