「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で右翼線二塁打を放った。これで４試合連続のマルチ安打だ。左腕・モレホーンとの対戦。初球攻撃はファウルとなり、２球目の外角シンカーはしっかりと見極めた。３球目、スライダーをきれいに振り抜くと打球は右翼線へ。ヘルメットを飛ばして一気に二塁を陥れた。ベッツの中飛で三塁へ進み、勝ち越しの絶好機を作った大谷。だが