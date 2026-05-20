ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の公式Xが20日までに更新され、フェスグッズが公開されている。【写真】『ごぶごぶフェス』グッズ…はまだまさとシール、CEO浜田ゴリラぬいぐるみなどグッズは、「CEO浜田ゴリラぬいぐるみ」「CEOサングラス」や、「浜田大先生描き下ろしTシャツ」など多彩にそろい、 MBS公式通販