「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースが八回に勝ち越しのピンチを迎えたが、テオスカー・ヘルナンデス外野手が好プレーで危機を救った。この回から登板したトライネンが２死からタティスに詰まりながらも中前打を浴びた。直後に完全にモーションを盗まれ二盗を決められると、アンドゥハーにはカウント３ボールとなったところでベンチが申告経験を選択した。２死一、二塁となり、ここでロバーツ監督