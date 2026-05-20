愛媛県今治市のローカルフード｢今治焼豚玉子飯(いまばりやきぶたたまごめし)｣。関東地方ではあまりメジャーではない。が、現地ではやはり大人気で、中華料理屋などではラーメンやチャーハンを凌ぐ人気メニューなのだという。う〜ん、気になる。けど、今治かぁ。気軽に行ける距離じゃないなぁ……と、お嘆きのみなさんに朗報! なんとこのたび、「ほっともっと」が期間限定メニューとして｢今治焼豚玉子飯」の発売を開始! さっそく食