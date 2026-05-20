宮城県の東北電力女川原発。手前が2号機＝2024年10月東北電力は20日、タービン建屋内の水槽で放射性物質を含む微量の湯気が発生し、原子炉を一時停止した女川原発（宮城県石巻市、女川町）2号機で発電を再開したと発表した。今年1月から定期検査中で、当初予定していた6月9日の営業運転再開に影響はないと説明している。女川原発2号機では今月14日に発電を始めたが15日に建屋内で湯気が出ているのを確認し、16日に原子炉を停止