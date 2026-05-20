「甘いものを食べすぎると虫歯になる」――このような話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。今回は「虫歯になる最大の原因は甘いものの食べすぎ」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員400名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が43%、嘘だと思う方が57%となりました。回答者からは、「甘いものは虫歯菌の栄養になる」という意見のほか、「虫歯の原因は歯磨きがしっかりでき