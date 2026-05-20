華道家でタレントの假屋崎省吾が20日、自身のアメブロを更新。鎌倉の自宅の庭に咲いたバラを披露した。【映像】假屋崎省吾、敷地面積1000坪以上の自宅（複数カット）4月14日に、鎌倉にある敷地面積1000坪以上の自宅を公開し「おうちもお庭も規模がすごいっ!!」「お庭にこんな階段があるなんて」など驚きの声が寄せられていた假屋崎。この日は「鎌倉の自宅に戻ってきて、朝一番、自宅の庭のバラをサクッと、数秒でいけました