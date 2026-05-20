シマノは、2026年5月30日に開催される世界中のサイクリストを対象としたグラベルライドチャレンジ「REBOUND」に、昨年に引き続き協賛する。「REBOUND」は、自転車でライドを楽しむすべてのサイクリストに向けて開催される参加型のライドチャレンジ。参加者はできるだけ多くのグラベルに挑戦し、普段とは異なるルートを開拓することで、走り慣れた地域の魅力を再発見することを目的としている。出発地点は自宅を含めどこでも自由に