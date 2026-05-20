モスフードサービスは5月20日、「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」(620円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で発売する。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルする。「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」(620円)○新たなプラントベースバーガーが登場同商品は、主要原材料に動物性食材を使用せず、野菜と穀物を主原料にしたハンバーガー。ソイパティに、ダイスカットした