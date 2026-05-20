理想実業が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は5月19日、1年間様々な特典を得られる「40周年どうとんぼり神座年間パス」の申込受付を40周年特設サイトで開始した。40周年どうとんぼり神座年間パスブランド40周年を記念し、1年間様々な特典を得られる特別なパスポートを一部数量限定で発行する。年間パスは1年間全品無料となる「PREMIUM」(40万円)と、1週間1回分以上が無料になる「STANDARD」(4万円)の2種類用意して