Smoothは5月19日、自社の決済システム「Smooth Pay」を導入したコインパーキングの運用を東京・板橋区で開始した。完全自動決済パーキング稼働開始○業界横断で導入可能な自動決済サービスSmooth Payとは、同社が開発する駐車場に設置するハードウェアと決済システムをつなぐモビリティ自動決済サービス。ナンバープレート自動認識カメラ、決済システム、ユーザー認証基盤を統合し、駐車場運営事業者に対してサービス基盤として提